СНБО соберется на Донбассе: Данилов назвал ключевые темы [ Редактировать ]
Завтрашнее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится на территории Донецкой области. Данилов раскрыл подробности повестки дня.
"Заседание, которое пройдет завтра, будет происходить на территории Донецкой области", - заявил секретарь СНБО.
Как отметил чиновник, в соответствии с порядком дня, планируется рассмотреть восемь вопросов, среди которых:
- вопрос энергетического сектора;
- вопрос медицины;
- вопрос воды;
- и другие;
Данилов добавил, что соответствующая практика будет регулярной, чтобы привлекать к заседаниям СНБО органы самоуправления.
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