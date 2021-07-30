Женщина впервые возглавила командование ВСУ [ Редактировать ]
Полковник медицинской службы Татьяна Остащенко стала первой женщиной, назначенной на пост одного из командований Вооруженных сил Украины. Приказ о назначении подписал министр обороны Украины Андрей Таран. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Она заняла пост командующего медицинских сил ВСУ.
Благодаря реформированию армии в соответствии с принципами и подходов НАТО женщины сейчас имеют возможность проходить военную службу на равных началах с мужчинами.
- Татьяна Остащенко родилась во Львове в семье военнослужащего.
- С отличием окончила фармацевтический факультет Львовского Государственного медицинского института и Украинскую военно-медицинскую академию.
- В армии прошла путь от начальника аптеки в воинской части до главного инспектора Главной инспекции Министерства обороны Украины.
- Получила оперативно-тактический уровень военного образования, а также окончила ряд курсов в армиях стран НАТО.
Ранее мы писали о том, что в Украине назначили нового главнокомандующего ВСУ.
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