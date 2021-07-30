Имплементация "формулы Штайнмайера": Резников назвал условие [ Редактировать ]
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил о том, что Украина может пойти на имплементацию так называемой "формулы Штайнмайера" в свое законодательство. Однако при условии, если это будет единственное требование для начала урегулирования ситуации на Донбассе.
По его словам, для имплементации формулы нужно вставить ее в текст закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который действует с 2015 года и продлевается каждый год.
Нет никаких проблем. Если это единственное условие, я уверен Украина с удовольствием на него пойдет.
Он также подчеркнул, что нюанс в том, что имплементацию "формулы Штайнмайера" должна обсуждать политическая подгруппа ТКГ, но российская сторона и приглашенные представители оккупационных администраций настаивают на том, что украинский закон об особом статусе Донбасса нужно переписать.
Дилемма: либо мы не должны их слушать, а взять и имплементировать "формулу Штайнмайера" - тогда не будет ли это считаться нарушением процедур "Комплекса мер"? Это вопрос к нашим европейским партнерам - если вы просите нас имплементировать формулу на уровне главы государства - означает ли это, что нужно прекратить соответствующие консультации в ТКГ? Что дальше? Что сделает Кремль в ответ для исполнения своей части минских соглашений? Вопрос риторический.
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