СНБО утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины [ Редактировать ]
В пятницу, 30 июля, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Об этом стало известно в ходе брифинга министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
Отметим, что подобный документ появился впервые.
Сегодня произошло историческое событие. Впервые за 30 лет независимости Украина получила четкую, понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности.
Из-за отсутствия стратегии Украина проходила через "шатания с одной стороны в другую".
В документе определена цель внешней политики - утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны.
Стратегия также определяет шесть приоритетных направлений:
- Обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины.
- Противодействие агрессивной политики Российской Федерации.
- Курс на членство в ЕС и НАТО.
- Продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций.
- Защита прав и интересов граждан Украины за границей.
- Продвижение позитивного имиджа Украины в мире.
В общей сложности в стратегии более 250 пунктов. Но они сводятся к тому, что Украина позиционирует себя как активного участника международной политики; формирует архитектуру безопасности в регионе и мире; является страной новых экономических возможностей.
Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) рассмотрит вопрос тарифов на электроэнергию для населения.
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