В пятницу, 30 июля, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Об этом стало известно в ходе брифинга министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Отметим, что подобный документ появился впервые.

Сегодня произошло историческое событие. Впервые за 30 лет независимости Украина получила четкую, понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности.

Из-за отсутствия стратегии Украина проходила через "шатания с одной стороны в другую".

В документе определена цель внешней политики - утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны.

Стратегия также определяет шесть приоритетных направлений:

Обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Противодействие агрессивной политики Российской Федерации.

Курс на членство в ЕС и НАТО.

Продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций.

Защита прав и интересов граждан Украины за границей.

Продвижение позитивного имиджа Украины в мире.

В общей сложности в стратегии более 250 пунктов. Но они сводятся к тому, что Украина позиционирует себя как активного участника международной политики; формирует архитектуру безопасности в регионе и мире; является страной новых экономических возможностей.

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) рассмотрит вопрос тарифов на электроэнергию для населения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.