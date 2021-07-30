Зірвані дахи й повалені дерева: Дніпропетровщина оговтується від руйнівного буревію [ Редактировать ]
Зірвані дахи, повалені десятки дерев. Люди на Дніпропетровщині рахують збитки від буревію, що пронісся областю. Як усе було?
Це відео зафільмували жителі Єлизаветівки. Шквальний вітер та злива буквально заблокували місцевих. Вийти на двір не наважувався ніхто.
А це вже містечко Новомосковськ. Тут шквальний вітер наче тростинки виривав з корінням дерева-велетні.
На Советской упало 2 дерева. Одно, вот второе.
Буревій накоїв лиха й у самому Дніпрі. У спальному масиві Ігрень з магазину зірвало дах. Понад три з половиною сотні квадратних метрів металевих листів обрушилися на будинки й автівку.
Тамара, жителька Дніпра:
Когда дождь закончился, я вышла увидела… вся крыша, она целиком, это ее сейчас разобрали, а т она сплошняком вот всей длены лежала у нас на доме и в огороде.
Найбільше постраждало господарство пані Тамари. Металеві листи пробили частину даху в житловому будинку, вщент розтрощена покрівля господарчих будівель.
Тамара, жителька Дніпра:
Крыша тут, дырка сплошная и балку там разнесло несущее, там все навесы. Молчу уже, батут ребенку разбили бассейн.
Дивом не постраждала малеча на дитячому майданчику на вулиці Бехтерєва. Тут буревій повалив кількаметрове дерево.
Іван, житель Дніпра:
Дерево сразу поклонилось и упало, грохот біл, зацепило провода и упала вот єтот столб. Мі біли в шоке вчера когда все упало.
Надзвичайники в місті оголосили жовтий рівень небезпеки. Синоптики прогнозують: зливи, град і пориви вітру до 20 метрів на секунду.
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