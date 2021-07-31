Газ для населения: поставщики опубликовали тарифы на август [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
С 1 августа для украинцев снова подорожает газ. Газоснабжающие компании опубликовали августовские тарифы на "голубое топливо". Базовые годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее месячных, сообщается на портале "ГазПравда".
Как и три предыдущих месяца, в августе годовые фиксированные цены будут колебаться от 7,80 грн и до 13,50 грн за кубометр.
Топ самых низких цен:
- Агросинтез Трейдинг - 7,80 грн за кубометр;
- Евода Трейд КП Луцькводоканал - 7,88 грн за кубометр;
- Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт - 7,89 грн за кубометр.
НАК "Нафтогаз" предлагает годовой тариф на уровне 7,96 гривны за кубометр газа. Августовский тариф компания еще не обнародовала. Большинство компаний-поставщиков предлагают газ по цене до 9 грн за кубометр.
Напомним, с 1 мая 2021 года бытовых потребителей в Украине перевели на годовые тарифы на газ. Еще в конце апреля "Нафтогаз" и другие поставщики обнародовали цены сразу на год - до 30 апреля 2022 года.
Местные газсбыты все равно обязаны публиковать прайсы ежемесячно, ведь они не имеют права только повышать цену в течение года, а снижать тариф можно.
Ранее сообщалось, что с 1 августа Кабмин не может влиять на формирование тарифов на газ для населения.
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