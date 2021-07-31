В Луганске впервые за 7 лет отменили комендантский час [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
В самопровозглашённой "Луганской народной республике" приостановлено действие комендантского часа с начала августа и до начала октября. Соответствующий указ подписал глава оккупационной администрации Леонид Пасечник.
Приостановить действие комендантского часа на территории Луганской народной республики в период с 23:00 1 августа 2021 года по 04:00 1 октября 2021 года, за исключением территорий, находящихся в границах административно-территориального подчинения городу Кировску Луганской народной республики, городу Первомайску Луганской народной республики, Славяносербскому району Луганской народной республики.
Ранее комендантский час отменили в "ДНР" - с 1 июня до 15 сентября 2021 года.
На территории ОРДЛО режим комендантского часа (ограничение на перемещение транспорта и пешеходов) действует с начала боевых действий в 2014 году. В Донецкой области он действует с 23:00 до 05:00, в Луганской - с 23:00 до 04:00.
Напомним, что мобильный оператор "ДНР" переходит на телефонный код России.
Как сообщали "Подробности", Верховная Рада отменила штрафы за выезд из "ЛДНР" через Россию. Ранее данное нарушение наказывалось штрафом от 1,7 тыс. грн до 5,1 тыс. грн.
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