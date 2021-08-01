Вакцинация от коронавируса: сколько человек сделали прививку [ Редактировать ]
За прошедшие сутки, 31 августа, в Украине провели 68 499 прививок от коронавируса. Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 1 августа.
- Первую дозу получили 45 597 человек.
- Полностью иммунизированы - 22 902 человек.
Накануне в стране работали 420 мобильных бригад, 965 пунктов вакцинации, 319 центров вакцинации.
- Большинство прививок сделали препаратом компании Moderna - 25 592.
- Меньше использовались вакцины Pfizer - 19 622, Sinovac Biotech - 17 476 и AstraZeneca - 5 449.
С начала прививочной кампании:
- привито 3 571 447 человека,
- из них получили одну дозу - 3 571 445 человек,
- полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 023 258 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 5 594 703 прививки.
Количество сделанных прививок за сутки (вторая доза):
- Киев - 2836
- Винницкая область - 625
- Волынская область - 298
- Днепропетровская область - 1341
- Донецкая область - 388
- Житомирская область - 857
- Закарпатская область - 531
- Запорожская область - 527
- Ивано-Франковская область - 397
- Киевская область - 2123
- Кировоградская область - 325
- Луганская область - 277
- Львовская область - 1546
- Николаевская область - 263
- Одесская область - 1497
- Полтавская область - 1653
- Ривненская область - 551
- Сумская область - 335
- Тернопольская область - 472
- Харьковская область - 1747
- Херсонская область - 1145
- Хмельницкая область - 630
- Черкасская область - 974
- Черновицкая область - 666
- Черниговская область - 898
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