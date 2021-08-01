За прошедшие сутки, 31 августа, в Украине провели 68 499 прививок от коронавируса. Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 1 августа.

Первую дозу получили 45 597 человек.

Полностью иммунизированы - 22 902 человек.

Накануне в стране работали 420 мобильных бригад, 965 пунктов вакцинации, 319 центров вакцинации.

Большинство прививок сделали препаратом компании Moderna - 25 592.

Меньше использовались вакцины Pfizer - 19 622, Sinovac Biotech - 17 476 и AstraZeneca - 5 449.

С начала прививочной кампании:

привито 3 571 447 человека,

из них получили одну дозу - 3 571 445 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 023 258 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 5 594 703 прививки.

Количество сделанных прививок за сутки (вторая доза):

Киев - 2836

Винницкая область - 625

Волынская область - 298

Днепропетровская область - 1341

Донецкая область - 388

Житомирская область - 857

Закарпатская область - 531

Запорожская область - 527

Ивано-Франковская область - 397

Киевская область - 2123

Кировоградская область - 325

Луганская область - 277

Львовская область - 1546

Николаевская область - 263

Одесская область - 1497

Полтавская область - 1653

Ривненская область - 551

Сумская область - 335

Тернопольская область - 472

Харьковская область - 1747

Херсонская область - 1145

Хмельницкая область - 630

Черкасская область - 974

Черновицкая область - 666

Черниговская область - 898

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