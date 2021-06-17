В четверг, 17 июня грузовое судно X-Press Pearl с 25 тоннами химикатов, которое горело почти месяц назад, затонуло у берегов Шри-Ланки. Специалисты опасаются последствий экологической катастрофы.

Оператор судна подчеркнул, что корабль оказался полностью под водой на глубине 21 метр.

В свою очередь, глава Управления по защите морской среды Шри-Ланки отметил, что сейчас доставать затонувший корабль опасно из-за неспокойного моря и сезона муссонов, который завершится только в сентябре.

К этому времени владелец судна назначил охрану. Вся территория будет находиться под наблюдением, пока собственник не назначит компанию, чтобы достать обломки корабля, что скорее всего, состоится после окончания сезона дождей.

Ранее сообщалось, что у берегов Йемена затонула лодка с мигрантами.