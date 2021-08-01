В Киеве девушка устроила стриптиз на дорожном знаке (видео) [ Редактировать ]
В Киеве полуобнаженная девушка танцевала стриптиз на дорожном знаке. Видео опубликовал Telegram-канал KIEVMAP.
На видео видно, как девушка в темной белье, забравшись на столб дорожного знака пешеходного перехода, покрутилась на нем, после чего спустилась и начала одеваться.
Примечательно, что все это время за девушкой наблюдали трое мужчин в форме полицейских. По какой причине девушка это делала - не сообщается.
"Обычный день в центре", - говорится в подписи к видео.
Ранее сообщалось, что под офисом Зеленского девушка устроила стриптиз.
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