Президент Украины Владимир Зеленский сходил за покупками в один из супермаркетов в центре Киева. Об этом написал в Facebook пользователь Константин Левошко и выложил фотографию главы государства во время шоппинга.

Подумал, схожу-ка я в магазин. Отдохну от новостей и политики. Куплю гречаный багет. Сходил за хлебушком.

По словам очевидца, Зеленский был в магазине с сыном и телохранителями. В комментариях к фотографии пользователи интересовались, что купил глава государства. Автор утверждает, что среди покупок были три бутылки вина.

Напомним, что президент Владимир Зеленский проводит крупные перестановки в силовых структурах. Сначала должность потерял глава МВД Арсен Аваков, на его место назначили Дениса Монастырского.

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Глава государства сменил главу Службы внешней разведки - уволил Валерия Кондратюка и назначил Александра Литвиненко. Также Зеленский оновил и верхушку СБУ - уволил трех замов Ивана Баканова.

Потом Зеленский взялся за армию - уволил главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, начальника Генштаба и командующего ООС. Новым главнокомандующим назначен Валерий Залужный, так же в Генштаб назначены генералы Синайко, Павлюка, Шапталу и Мойсюка.