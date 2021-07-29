На территории Херсонской, Луганской и Харьковской областей наблюдается резкое ухудшение показателей заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба национальной академии наук Украины.

Согласно данным НАН, в Херсонской области недельное число госпитализаций с COVID-19 выросло на 57%, а положительных тестов на коронавирус возросло на 69%. Среди всех регионов страны Херсонская область занимает второе место по положительным результатам анализов.

Отмечается, что в Харьковской области абсолютно все показатели роста эпидемии продемонстрировали стремительный рост, при этом их значения все еще невысоки. Известно, что Луганская область следует после столицы Украины Киева по количеству заболевания COVID-19 на душу населения, а количество сделанных позитивных тестов является достаточно невысоким.

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Кроме того, в Киеве, в Александровской больнице, умер один из шести пациентов, у которого обнаружили штамм коронавируса "Дельта".Медики рассказывают, что болезнь протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие штаммы: на 2-3 день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация.

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