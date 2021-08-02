Все люди, находящиеся на борту, погибли/ фото: aex.ru

В американском штате Калифорния произошло падение частного вертолета Robinson R66. В результате трагедии погибли люди. Об этом сообщает телеканал ABC.

Воздушное судно потерпело крушение в округе Колуз. Согласно данным, на борту находились четыре человека, все они, к сожалению, погибли.

Отмечается, что все обстоятельства крушения вертолета установит Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Читайте также, на Филиппинах, возле Манилы, во время ночных тренировок разбился новый военный вертолет. Погибли шесть членов экипажа. Лица членов экипажа будут опубликованы, как только члены их семей будут проинформированы надлежащим образом о трагедии.

Кроме того, на юго-западе Ирана разбился вертолет, перевозивший урны с голосами избирателей на президентских выборах. О предварительным данным, авария произошла из-за падения давления в двигателе воздушного судна, в результате страшной трагедии погиб пилот, а также пассажир воздушного судна.

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