В США при посадке разбился частный самолет, погибли все на борту [ Редактировать ]
Во время захода на посадку возле аэропорта Траки-Тахо в Калифорнии разбился частный самолет. Все, кто находился на его борту - погибли. Об этом сообщает ABC10.
По информации СМИ, чиновники идентифицировали самолет как Twin Turbo Jet Challenger 605. Он совершал посадку, но вскоре упал в лесу недалеко от аэропорта и загорелся.
Как заявляют местные власти, в этот самолет может поместиться около 14 пассажиров и два члена экипажа.
По другим источникам, он рассчитан на перевозку 11 пассажиров и двух членов экипажа.
Однако пока не известно сколько человек находилось на борту самолета в момент катастрофы.
Полиция Траки сообщает, что в результате аварии люди на земле не пострадали.
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Кроме того, самолет военно-воздушных сил Нигерии разбился около аэропорта города Кадуна. В авиакатастрофе погиб начальник штаба сухопутных войск Нигерии, всего на борту было 12 человек, в том числе и командующий сухопутными войсками, все они погибли.
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