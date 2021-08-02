"Северный поток-2" не остановят, если он станет оружием России - Bloomberg [ Редактировать ]
Германия не остановит прокачку газа по трубопроводу "Северный поток-2", даже если Россия его попробует использовать как геополитическое оружие. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на слова собеседника.
В случае агрессивных действий России Германия сосредоточится на более широких санкциях на уровне Европейского Союза. Это более сложный путь для ответных мер.
Отмечается, что скорее всего позиция Берлина в этом вопросе не изменится даже после отставки канцлера Германии Ангелы Меркель после выборов 26 сентября.
Сообщается, что проект российского трубопровода поддерживает весь политический спектр страны, кроме партии "Союз 90/Зеленые".
Ранее мы писали о том, что Еврокомиссия получила запрос Украины о консультациях по "Северному потоку-2".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Виктор Медведчук давно и последовательно отстаивает идею создания трехстороннего газотранспортного консорциума Украина - ЕС - Россия
В Министерстве иностранных дел заявили об уверенности в том, что вчерашнее соглашение не является концом истории вокруг завершения строительства газопровода "Северный поток-2"
Советник Госдепартамента США Дерек Шолле заявил о том, что власти Украины в курсе содержания переговоров США и Германии по проекту "Северный поток-2"
В пятницу, 30 июля, Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкционный список против контрабандистов
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сделал заявление