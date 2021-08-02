Германия не остановит прокачку газа по трубопроводу "Северный поток-2", даже если Россия его попробует использовать как геополитическое оружие. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на слова собеседника.

В случае агрессивных действий России Германия сосредоточится на более широких санкциях на уровне Европейского Союза. Это более сложный путь для ответных мер.

Отмечается, что скорее всего позиция Берлина в этом вопросе не изменится даже после отставки канцлера Германии Ангелы Меркель после выборов 26 сентября.

Сообщается, что проект российского трубопровода поддерживает весь политический спектр страны, кроме партии "Союз 90/Зеленые".

Ранее мы писали о том, что Еврокомиссия получила запрос Украины о консультациях по "Северному потоку-2".

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