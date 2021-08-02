В понедельник, 2 августа, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал четыре тематические панели "Крымской платформы". Об этом министр заявил на форуме "Украина 30".

Отдельно будет основное заседание с участием глав делегаций.

На саммите, кроме основного заседания с участием глав делегаций, состоится 4 тематические панели.

Речь идет о таких тематических панелях:

непризнании попытки аннексии Крыма,

милитаризации Азово-Черноморского региона,

путях реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие,

восстановлении прав крымскотатарского народа.

Декларация, которая будет принята, будет открытой для присоединения других государств.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Крымская платформа должна объединить все демократические страны мира.

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