"Крымская платформа": названы 4 тематические панели [ Редактировать ]
В понедельник, 2 августа, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал четыре тематические панели "Крымской платформы". Об этом министр заявил на форуме "Украина 30".
Отдельно будет основное заседание с участием глав делегаций.
На саммите, кроме основного заседания с участием глав делегаций, состоится 4 тематические панели.
Речь идет о таких тематических панелях:
- непризнании попытки аннексии Крыма,
- милитаризации Азово-Черноморского региона,
- путях реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие,
- восстановлении прав крымскотатарского народа.
Декларация, которая будет принята, будет открытой для присоединения других государств.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Крымская платформа должна объединить все демократические страны мира.
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