Основатель компании Microsoft Билл Гейтс развелся со своей женой Мелиндой. Об этом сообщает издание Business Insider.

Экс-супруги подписали договор о раздельном проживании, предполагающий, что все судебные расходы, имущество и долги будут разделены поровну. Так называемый контракт о разводе или separation contract - это один из способов, которым можно скрыть от общественности детали развода публичных лиц.

Отмечается, что права на опеку над детьми не были определяли, так как всем троим потомкам Билла и Мелинды Гейтс в настоящее время более 18 лет.

Ранее мы писали, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс откровенно и эмоционально рассказал о своем разводе с женой Мелиндой, о котором они объявили в мае этого года. Миллиардер решил выговориться на ежегодной закрытой конференции Allen & Co.

Кроме того, голливудская пара Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись. Решение о разводе было принято судом, хотя соглашение о деталях развода между актерами еще не подписано, сообщается, что они устали от " эмоционального напряжения" и хотят отдохнуть друг от друга.

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