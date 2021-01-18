Двухкратный чемпион мира и серебряный чемпион Олимпиады в Рио-де-Жанейро по греко-римской борьбе Жан Беленюк, избранный в 2019 году в Верховную Раду от партии "Слуга народа", вернулся на борцовский ковер после полуторогодовалого перерыва. Об этом сообщает Федерация греко-римской борьбы Украины.

На открытом Международном турнире по греко-римской борьбе Grand Prix Zagreb Open Беленюк завоевал "золото" в весовой категории до 87 кг.

29-летний киевлянин уверенно одолел соперников из Эстонии, Швейцарии, Финляндии и Турции, а в финале победил шведа Александра Степанетича (9:1).

Из Хорватии сборная Украины везет домой четыре медали. Еще одно "золото" завоевал 22-летний борец из Запорожья Парвиз Насибов.

Он стал лучшим в весовой категории до 72 кг, одолев в финале турка Ахмета Йилмаза (3:2).

Серебряным призером Гран-При Zagreb Open стал конотопчанин Николай Кучмий (130 кг), который не смог выйти на финальный поединок против представителя Турции Османа Ылдырима.

"Бронзу" завоевал харьковчанин Ярослав Фильчаков (82 кг), одолевший литовца Арминаса Лигнугариса (8:0).

Таким образом в общекомандном зачете Украина завоевала третье место. Чемпионский Кубок достался команде Турции, а второе место заняла сборная Швеции. Наши борцы выступали в шести весовых категориях из десяти.

Напомним, что несколько лет назад Жан Беленюк нашел свою родную сестру в Руанде. Напомним, что Беленюк родился в Украине, его мама - украинка, а отец - из Африки.

В Киеве отец Беленюка учился, после чего вернулся на родину, а когда Жан был еще ребенком - погиб в ходе гражданской войны.