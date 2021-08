Все, что попадает в Интернет – остается там навечно. Этот урок прекрасно усвоил исполнительный директор Intel Грегори Брайант, который случайно опубликовал фотографии в Twitter с секретным прототипом новой технологии.

Случилось это во время посещения израильской команды Intel, которая работает над стандартом Thunderbolt 5-го поколения. Брайант опубликовал в интернете четыре фотографии лаборатории и окружающей ее территории, но опомнился и удалил пост, заменив новыми, но было уже поздно.

Внимательные пользователи успели рассмотреть на фотоснимках ключевые детали о грядущем стандарте Thunderbolt 5. Раскрыло стандарт название тестового стенда – 80G PHY Tecnology.

Название 80G PHY Tecnology раскрыло секрет Intel

Выяснилось, что будущий стандарт будет поддерживать вдвое большую пропускную способность, чем текущий Thunderbolt 4 – до 80 Гбит/с. При этом сам порт будет стандартным USB-C, что позволит Thunderbolt 5 быть обратно совместимым с предыдущим поколением.

Более интересная и неприятная новость заключается в том, как Intel достигает двойной пропускной способности. Инженеры компании решили использовать амплитудно-импульсную модуляцию (PAM), которая использует комбинацию двух чисел в двоичном формате для передачи двух битов данных в каждом цикле, в отличие от традиционных методов передачи, которые несут только один бит данных.

Day 1 with the @intel Israel team in the books. Great views…incredible opp to see @GetThunderbolt innovation …a validation lab tour and time with the team…can’t wait to see what tomorrow brings! pic.twitter.com/GKOddA6TNi