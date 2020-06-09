Промышленный шпионаж: прототип Nvidia RTX 3080 рассекретили до анонса [ Редактировать ]
Источник: ZDNet
В Интернете появились фотографии предполагаемого прототипа видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080.
Многие сперва подумали, что это какая-то шутка от китайских умельцев: корпус был сделан аляповато и топорно, да и сама расцветка слишком несерьезная и "игрушечная".
Но компания Nvidia начала внутренне расследование из-за утечки, что намекает на то, что фотоснимки оказались подлинными.
Изображение изначально появилось на форумах Chiphell. После этого различные энтузиасты начали создавать рендеры и макеты на основе полученной информации.
Конструкция состоит из двухслотовой видеокарты. Стоит отметить необычное расположение охлаждающих кулеров с обеих сторон, которые, вероятно, эффективно охлаждают горячую начинку. Похоже, что один вентилятор предназначен для подачи воздуха в карту, а другой - для вытяжки.
Затем выяснилось, что печатная плата PG132 с V-образным вырезом и необычный кулер будет использоваться в трех видеокартах на базе 7-нм ядра Nvidia GA102. Разъемы дополнительного питания выведены в заднюю часть устройства для удобства кабель-менеджмента.
Предварительные характеристики новых видеокарт приведены в таблице ниже.
Их отличительной чертой станет использование памяти GDDR6X. Следует иметь в виду, что этот стандарт еще даже не был утвержден комитетом JEDEC, поэтому велика вероятность, что под маркировкой GDDR6X скрывается просто высокоскоростная GDDR6.
А пока Nvidia ищет виновных в утечке ценной промышленной информации. Основное внимание сейчас приковано к двум контрактным производителям: Foxconn и BYD (Build Your Dreams). Оба вендора занимаются выпуском карт GeForce в исполнении Founders Edition.
Источником утечки, судя по всему, является сотрудник одного из вышеупомянутых предприятий.
Ранее porobnosti.ua сообщали о том, как видеокарты GeForce GTX 1650 перешли на новую память GDDR6. Также мы обозревали видеокарту Palit GTX 960 Super JetStream - вытягиваем 60 FPS на недорогом компьютере.
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