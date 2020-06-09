В Интернете появились фотографии предполагаемого прототипа видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080.

Многие сперва подумали, что это какая-то шутка от китайских умельцев: корпус был сделан аляповато и топорно, да и сама расцветка слишком несерьезная и "игрушечная".

Но компания Nvidia начала внутренне расследование из-за утечки, что намекает на то, что фотоснимки оказались подлинными.

Изображение изначально появилось на форумах Chiphell. После этого различные энтузиасты начали создавать рендеры и макеты на основе полученной информации.

Конструкция состоит из двухслотовой видеокарты. Стоит отметить необычное расположение охлаждающих кулеров с обеих сторон, которые, вероятно, эффективно охлаждают горячую начинку. Похоже, что один вентилятор предназначен для подачи воздуха в карту, а другой - для вытяжки.

Затем выяснилось, что печатная плата PG132 с V-образным вырезом и необычный кулер будет использоваться в трех видеокартах на базе 7-нм ядра Nvidia GA102. Разъемы дополнительного питания выведены в заднюю часть устройства для удобства кабель-менеджмента.

Предварительные характеристики новых видеокарт приведены в таблице ниже.

Их отличительной чертой станет использование памяти GDDR6X. Следует иметь в виду, что этот стандарт еще даже не был утвержден комитетом JEDEC, поэтому велика вероятность, что под маркировкой GDDR6X скрывается просто высокоскоростная GDDR6.

А пока Nvidia ищет виновных в утечке ценной промышленной информации. Основное внимание сейчас приковано к двум контрактным производителям: Foxconn и BYD (Build Your Dreams). Оба вендора занимаются выпуском карт GeForce в исполнении Founders Edition.

Источником утечки, судя по всему, является сотрудник одного из вышеупомянутых предприятий.

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