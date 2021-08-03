В Индии двое врачей трижды заразились коронавирусом. Они были вакцинированы от COVID-19. Об этом сообщает The Times of India.

Первый раз 61-летняя врач из Дели заболела коронавирусом в августе 2020 года, течение болезни было бессимптомным.

Второй раз ей подтвердили наличие инфекции в организме в апреле 2021 года. На тот момент она уже получила две дозы вакцины. Второй раз женщина была инфицирована вариантом "Альфа" (британским).

Третий раз положительный ПЦР-тест женщина получила меньше чем через месяц, и ей нужна была госпитализация. В этот раз женщина заразилась штаммом "Дельта" (индийским).

В Мумбаи обнаружили тройное заражение коронавирусом у женщины 26 лет, которая работает врачом в госпитале для лечения пациентов с COVID-19. Впервые она заразилась в июне 2020 года, потом в мае 2021 года, вскоре после получения двух доз вакцины, а третий раз коронавирусная инфекция была подтверждена у нее в июле.

Читайте также, украинские власти имеют два прогноза возможного начала следующей волны эпидемии коронавируса с приходом штамма "Дельта". достаточно быстрый всплеск заболеваемости произойдет уже в первой половине августа.

Кроме того, в Украине выявлено 17 случаев заражения "Дельта"-штаммом коронавируса. В основном в Киеве, Закарпатской и Львовской областях, большая часть из этих 17 человек посещала Россию и другие страны, где фиксируется широкое распространение "Дельты".

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