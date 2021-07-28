"Дельта"-штамм в Украине: Кузин назвал число зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на 28 июля в Украине выявлено 17 случаев заражения "Дельта"-штаммом коронавируса. В основном в Киеве, Закарпатской и Львовской областях. Об этом сообщает главный санитарный врач Игорь Кузин.
"По поводу Украины, по состоянию на сегодня у нас выявлено 17 случаев "Дельта"-штамма… Большая часть подтверждена методом ПЦР-диагностики, а не секвенированием", - отметил он.
По его словам, случаи были подтверждены в Киеве, Закарпатской и Львовской областях. Он также подтвердил смерть одного из пациентов с вариантом "Дельта", у него были сопутствующие заболевания.
Кузин добавил, что большая часть из этих 17 человек посещала Россию и другие страны, где фиксируется широкое распространение "Дельты".
Ранее сообщалось, что в Украине усиливают карантин из-за "Дельты" и "Лямбды".
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