У США відкриють клініку для людей з постковідним синдромом [ Редактировать ]
У США відкриють клініку для людей з постковідним синдромом так званим Long-COVID або тривалим ковідом. Це люди, які перехворіли коронавірусом, але вже кілька місяців після одужання не почуваються здоровими.
Серед симптомів Long-COVID хронічна втома, запаморочення, задишка, прискорене серцебиття, головний більш та мінливий настрій, а подекуди діярея та порушення слуху. Таких у світі 30 відсотків.
Вони не можуть повернутися до колишнього ритму і працювати повний день впродовж пів року після хвороби. Для таких людей в американській клініці збираються розробити комплексну терапію. До команди фахівців, серед інших, увійдуть кардіолог, пульмонолог, гематолог та аудіолог.
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