В США заболеваемость коронавирусом утроилась всего за две недели. Причиной такой ситуации называют отказ американцев от вакцинации и распространение штамма "Дельта".

По данным Университета Джона Хопкинса, в США во вторник зарегистрировано более 37000 новых случаев коронавируса. А по состоянию на 6 июля этого года коронавирусом заболели 13 700 американцев. Таким образом, заболеваемость COVID-19 практически утроилась.

Чиновники здравоохранения называют основной причиной такой ситуации распространение Дельта-варианта коронавируса и снижение показателей вакцинации. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США, всего 56,2% американцев получили хотя бы одну дозу вакцины.

Практически все штаты сообщают об увеличении госпитализаций больных с COVID-19. Это приводит к тому, что больницам США приходится откладывать плановые операции и отказываться от лечения больных с другими диагнозами.

Луизиана сообщила о 5 388 новых случаях заболевания COVID-19 и 844 случаях госпитализаций. Это на 600 больше, по сравнению с серединой июня.

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В Юте сообщают, что госпитализировали 295 человек с коронавирусом - это самый высокий показатель с февраля. Также за последнюю неделю там зафиксировали 622 подтвержденных случаев заболевания в день, что в три раза больше, чем было в июне.

"Это увеличение почти полностью связано с невакцинированными людьми", - говорится в сообщении.

Читайте также, у людей, которые привились от коронавируса вакциной производства Pfizer-BioNTech, вырабатывается в 10 раз больше антител, чем у тех, кто отдал предпочтение китайскому препарату CoronaVac от фирмы Sinovac. Во время исследования были изучены образцы крови 1 422 работников здравоохранения Гонконга.

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