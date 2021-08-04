Частная космическая компания Китая iSpace второй раз за год не смогла вывести на орбиту свою ракету Hyperbola-1. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Неудачный запуск состоялся 3 августа с космодрома Цзюцюань во Внутренней Монголии. Китайские СМИ не сообщают деталей провального запуска. Известно лишь, что запуск прошел не по плану и отделившийся от ракеты-носителя спутник не смог выйти на орбиту.

Предыдущая попытка iSpace вывести на орбиту спутник в феврале текущего года также завершилась неудачей. Удачным стал лишь первый запуск компании, состоявшийся в 2019 году.

Hyperbola-1 - четырехступенчатая ракета-носитель на твердом топливе, имеющая самую большую грузоподъемность из всех ракет-носителей в Китае, произведенных частными компаниями. Диаметр ракеты - 1,4 м, длина - 20,8 м, ракета может вывести на орбиту до 260 кг полезной нагрузки.

Китайские частные космические компании Landspace и Onespace в последний раз проводили запуски ракет в октябре 2018-го и марте 2019 года, оба они стали неудачными. Еще одна частная компания ExPace дважды проводила запуски в 2020 году (Kuaizhou-1A и Kuaizhou-11), оба завершились провалом.

Еще одна частная китайская компания Galactic Energy готовится к двум запускам своей твердотопливной ракеты Ceres-1 в ближайшие месяцы. В ноябре 2020 года она смогла доставить полезный груз на орбиту.

Кроме частных стартапов, в данное время все космические запуски в КНР осуществляет государственная Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) на ракетах Long March. В 2021 году CASC осуществила 24 таких запуска. Все они оказались успешными.

Напомним, что 30 июля ракета Ariane 5 вывела на орбиту первый в мире перепрограммируемый спутник связи.