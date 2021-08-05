В Ривне сожгли Audi депутата (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В ночь на четверг, 5 августа, неизвестные подожгли автомобиль депутата облсовета в Ривне. Инцидент произошел на улице Андрея Мельника, сообщили в пресс-службе полиции.
Audi Q5, на котором ездит 50-летний политик, был припаркован на стоянке во дворе многоэтажки. По документам машина принадлежит 39-летней сестре народного избранника.
Огонь повредил лакокрасочное покрытие, лобовое стекло, зеркала и моторный отсек автомобиля.
По факту умышленного повреждения имущества путем поджога начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 УКУ. Правоохранители проверяют версию о том, что поджог связан с депутатской деятельностью потерпевшего.
Местное издание "Рівне Вечірнє" пишет, что на немецкой иномарке ездит депутат облсовета Руслан Потапчук. Принадлежит машина его сестре Любови Давидюк.
Ранее "Подробности" писали о том, что под Ривне молния сожгла школу.
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