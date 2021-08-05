В ночь на четверг, 5 августа, неизвестные подожгли автомобиль депутата облсовета в Ривне. Инцидент произошел на улице Андрея Мельника, сообщили в пресс-службе полиции.

Audi Q5, на котором ездит 50-летний политик, был припаркован на стоянке во дворе многоэтажки. По документам машина принадлежит 39-летней сестре народного избранника.

Огонь повредил лакокрасочное покрытие, лобовое стекло, зеркала и моторный отсек автомобиля.

По факту умышленного повреждения имущества путем поджога начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 УКУ. Правоохранители проверяют версию о том, что поджог связан с депутатской деятельностью потерпевшего.

Местное издание "Рівне Вечірнє" пишет, что на немецкой иномарке ездит депутат облсовета Руслан Потапчук. Принадлежит машина его сестре Любови Давидюк.

Ранее "Подробности" писали о том, что под Ривне молния сожгла школу.