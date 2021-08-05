Lancia, Alfa Romeo и DS перейдут на выпуск электромобилей [ Редактировать ]
Источник: Stellantis
Транснациональный концерн Stellantis, который объединяет ряд автомобильных брендов, в ближайшее время перейдет на выпуск исключительно электромобилей. Об этом заявил главный исполнительный директор Stellantis Карлос Таверес, сообщает пресс-служба компании.
- Итальянская марка Lancia с 2024 года будет собирать только гибриды, а с 2026 года перейдет на производство одних электромобилей.
- Все новые модели французского автобренда DS с 2024 года будут полностью электрическими
- Все новые автомобили итальянской компании Alfa Romeo с 2027 года будут оснащаться только электрическими силовыми установками.
Электрификация коснется и американских марок: в 2022 году выйдет первый серийный электромобиль Jeep, а в 2023 году начнется выпуск первого гибридного Dodge.
С 2026 года все новые линейки автомобилей Stellantis будут работать только на электрическом двигателе. Для этого разработаются четыре новых модульных платформы. Для каждой из них будут созданы аккумуляторы емкостью от 37 до 200 кВт∙ч, а пробег на одной зарядке составит от 500 до 800 км.
Концерн Stellantis появилась в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В их линейке находятся, в частности, такие марки, как Fiat, Maserati, Jeep и другие. После слияния данный концерн стал одним из крупнейших автопроизводителей в мире.
Напомним, что ввоз электромобилей в Украину освободили от налогов до 2026 года.
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