Mercedes к 2030 году полностью перейдет на производство электромобилей [ Редактировать ]
Источник: Mercedes-Benz
Компания Mercedes-Benz к 2030 году полностью откажется от выпуска автомобилей на двигателях внутреннего сгорания в пользу электромобилей. Об этом сообщает компания Daimler.
Все новые модели Mercedes будут работать на электричестве уже с 2025 года, а на протяжении следующих пяти лет на заводах немецкой компании постепенно свернут выпуск моделей с двигателями внутреннего сгорания.
В основу новинок на электрической силовой установке ляжет одна из трех платформ:
- MB.EA - для среднеразмерных и полноразмерных электромобилей;
- AMG.EA - для спортивных электромобилей Mercedes-AMG;
- VAN.EA - для легких коммерческих автомобилей.
В планах компании строительство 8 новых заводов по всему миру для производства аккумуляторов для электромобилей и создание глобальной сети зарядных станций Plug & Charge.
На реализацию этих целей в Mercedes выделили 40 млрд евро.
14 июля Еврокомиссия представила план по борьбе с изменением климата. Одним из его пунктов является запрет на продажу в Евросоюзе с 2035 года автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.
Как сообщали "Подробности", в конце июня об отказе от автомобилей на двигателях внутреннего сгорания объявила Audi. С 2026 года компания планирует полностью перейти на выпуск электромобилей.
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