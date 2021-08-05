Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно решил озаботиться мнением украинцев, проживающих на неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей. Зеленский хочет, чтобы те жители Донбасса, которые считают Донбасс российским, уехали в Россию. Ради себя и своих детей, потому что там условия жизни лучше. Те же, кто считает Донбасс украинским, должны остаться и терпеть.

Это совершенно несправедливый по отношению к сторонникам единой, территориально целостной Украины подход, который дискриминирует и ставит в заведомо худшие условия их и, главное, их детей, потому что никаких перспектив и планов относительно возвращения Донбасса в Украину и Украины на Донбасс Зеленский не имеет и не хочет иметь.

Это цинично-издевательское, абсолютно антигосударственное по отношению к собственным гражданам заявление Зеленского станет несмываемым позором для Украины. Впервые лидер государства заговорил о массовой депортации граждан как об инструменте государственной политики.

Грубо поправ конституционные права украинцев, Зеленский фактически открытым текстом предложил тем, кто не согласен с политикой нынешней власти, быть изгнанными со своей родной земли.

Это заявление Президента подводит черту под многочисленными свидетельствами того, что государственная политика Украины под его руководством будет направлена на построение государства, действующего в интересах лишь отдельной части населения страны ‒ тех, кто разделяет его принципы ущемления прав этнических русских и всего русскоязычного населения, представителей других национальностей, кто поддерживает разгул радикализма, профашистских организаций и тотальную коррупцию.

Совершенно очевидно, что эта власть никогда не сможет объединить страну и принести мир в Украину. Зеленский продемонстрировал, что не собирается выполнять взятые на себя обязательства для прекращения конфликта на Востоке Украины, не намерен совершать никаких действий, направленных на возвращение Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс. Он открыто и издевательски демонстрирует пренебрежение судьбой собственных граждан, их правами и интересами. И это касается не только неконтролируемых территорий.

Те жители западных и центральных регионов, которые еще недавно считали Украину Европой, сегодня миллионами уезжают из нашей страны – в полном соответствии с циничными "хотелками" действующей власти. Теперь уже Президент лично озвучивает ксенофобский, раскалывающий страну лозунг: "Чемодан, вокзал, Россия", от которого события 2014 года исцелили даже самых радикальных и неадекватных националистов.

Эта тенденция хорошо впишется в парадигму политики действующей власти: очистить страну от населения, с помощью тарифного и медицинского геноцида уничтожить тех украинцев, которые мешают распродавать Украину. И именно этот, самый худший из всех возможных, сценарий будущего для нашей страны реализует сегодня преступная Зе-команда, дорвавшаяся до власти в Украине.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что продемонстрировавший полную политическую несостоятельность, презрение к своим согражданам, растоптавший Конституцию и свободу слова Президент Зеленский недостоин занимать свой пост.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"