Острів Хортиця має стати безбар'єрним. Тобто доступним і зручним для гостювання людей з будь-якими вадами здоров'я. Саме таку програму, розроблену Офісом президента, реалізують на території Національного заповідника в рамках проєкту Велике будівництво. Детальніше наші кореспонденти.

Такої кількості будівельників на острові Хортиця не бачили від початку вісімдесятих років минулого століття. Коли тут звели ось цей Музей історії запорізького козацтва. І як виявилось з численними порушеннями. Будівля почала тріщати по швах і була визнана аварійною. Шість років як музей зачинено. І ось зараз повна реконструкція. Робітникам навіть перекурити ніколи.

Роботи почали весною, разом із розбудовою прилеглої території. Оновлять і курган Єдності, де буде встановлено найвищий флагшток України. Та головне - курган, як і інші об'єкти - зроблять доступними для людей із вадами здоров'я.

Але раніше людина з інвалідністю, вона ніяк не може потрапити сюди. Тому що ви ж бачите інфраструктура недоступна. Транспортне сполучення і я дуже радію, що саме безбар'єрна робиться.

Сьогодні Алла Мурізіді змогла самостійно на інвалідному візочку підкорити величезний курган, звідки відкривається дивовижний вид на місто та ДніпроГЕС.

Алла Мурізіді, жителька Запоріжжя:

Але якщо будуть рівні доріжки, це реально. Це можна дібратися. І ще тут будуть зупинки для відпочинку. Це тоже дуже здорово. Якщо ти довго піднімається, якщо людина похилого віку, тому це реально, і я дуже рада і вдячна, що є такий проект.

Доступність Хортиці стане можливою завдяки Великому будівництву та програмі Офісу президента.

Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу президента України:

В офісі президента сформований окремий проектний офіс, який займається саме Хортицею. І разом із обладміністрацією, разом з урбаністами, разом з багатьма експертами, які займаються розвитком такої інфраструктури, ми фактично щоденно слідкуємо, даємо завдання.

Підтримує цю програму і перша леді України. Олена Зеленська разом із представниками маломобільних груп населення відвідала знакові об'єкти Хортиці, які невдовзі стануть - безбар'єрними.

Олена Зеленська, дружина президента України:

Якщо нам вдасться зробити цей острів, який притягує, таким що притягує всіх і всі можуть на нього приїхати, бути на ньому. Відпочивати. Торкатися нашої історії. Нашої культури, нашої природи, то мені здається це буде найкращим прикладом для того, що можна наслідувати. Уряд декілька місяців тому затвердив стратегію безбар'єрності. І вже місяць тому затвердив план дій. Там є більше 200 проектів, які будуть втілюватися найближчими трьома роками. І також Хортиця - один з них.

Закінчити реконструкцію музею на Хортиці і облаштувати прилеглу територію будівельники обіцяють вже до кінця року.