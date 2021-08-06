Языковый омбудсмен призвал "неправильных" украинцев уезжать из страны [ Редактировать ]
Языковый омбудсмен Тарас Креминь призвал "неправильных" украинцев уезжать из страны. Он заявил, что все, кому не нравится закон о тотальной украинизации, должны отправляться в другие страны.
Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".
"Угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и ее государству, поскольку язык - это своеобразный код нации, а не только способ общения. Поэтому кого не устраивает уполномоченный, закон о языке, украинское государство, пожалуйста, сформулируйте это все перед своей отправкой в другие страны, где вы будете чувствовать себя спокойными", - сказал Креминь.
Таким образом омбудсмен ответил на критику доктором Комаровским закона о тотальной украинизации.
Напомним, ранее Евгений Комаровский заявил, что наличие языкового омбудсмена в Украине "унижает страну". Доктор отметил, если бы его предупредили около 30 лет назад о том, что в Украине появится специальный человек, который будет высчитывать в процентах количество сказанных слов, он бы покинул страну вместе со своей семьей.
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