Личное общение спортсменов может происходить на любом языке, но на официальных спортивных мероприятиях и пресс-конференциях - только на государственном языке. Об этом заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, реагируя на дискуссию относительно языка, на котором должны разговаривать спортсмены, выступающие под флагом Украины.

Статус государственного языка в сфере спорта закреплен в статье 34 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Законом установлено, что спортивные мероприятия, в том числе международные, проводятся в Украине на государственном языке. Еще в 2020 году мною были направлены информационно-разъяснительные письма 156 спортивным федерациям, обществам, учреждениям и клубам.

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Языковой омбудсмен признал, что язык личного общения спортсменов не является сферой действия закона от украинизации. Однако граждане Украины на международных соревнованиях - "пример профессионализма, спортивного мастерства, гордости и уважения к своему народу, государству, поклонникам из разных уголков мира".

Именно поэтому публичные выступления, комментарии или пресс-конференции, в которых принимают участие наши спортсмены, их тренеры, представители федераций или клубов, в том числе, по завершению карьеры, прежде должны быть на государственном языке, а вот перевод должны осуществлять организаторы соревнований.

Тарас Кремень считает, что "спорт должен национальную идентичность, поэтому он никогда не был и не будет вне политики".

Ведущие спортсмены - это не про конкретное лицо или сборную, а прежде всего об имидже, авторитете и репутации страны в целом. Поэтому чем выше уровень соревнований, чем ярче борьба за победу, тем громче звучит Украина, растет внимание к ее истории, традиций, спортивных достижений. В значительной степени это влияет на консолидацию общества, нашу международную поддержку в условиях войны, укрепление национальных интересов в мире.

Чиновник грустно признает, что спорт остается одной из самых "обрусевших" сфер общественной жизни, вследствие чего известные спортсмены раздают интервью и комментарии на русском языке.

Это, в свою очередь, приводит к конфликтам, которые получают общественный резонанс.

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Напомним, что общественная активистка Лариса Ницой раскритиковала форварда сборной Украины Артема Довбика, который забил победный гол в матче Украина-Швеция. Ей не понравилось, что во время пресс-конференции спортсмен говорил по-русски.

Довбик. Что, опять? Опять московит? Господи, ну откуда берутся эти марсиане? А теперь все, кто написал об украинском герое, кто ставил лайки, кто болел, кто хвалил - так же дружно сходили к нему и сказали, что украинские герои, тем более, если они из Черкасс (Холодный Яр и все такое), говорят на украинском. Скажите ему об этом. По-хорошему скажите. Он никогда об этом не слышал. Где их всех держат? В каком вакууме?

Нападки писательницы на талантливого спортсмена вызвали ожесточенные споры в украинской блогосфере.

Напомним, что 9 марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский язык полностью защищен, а те, кто поднимает этот вопрос - "хотят хайпануть". 30 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что надо "приветствовать развитие нашего русского языка".