Калифорнию охватили масштабные пожары (видео) [ Редактировать ]
Город Гринвилл в Калифорнии (США) практически полностью уничтожили лесные пожары, получившие название "Дикси". В штате эвакуировали 16 тысяч человек.
Об этом сообщает KXTV.
Огонь добрался до деревянных строений города, которые составляли его историческую часть, ночью в четверг, 5 августа. Пожар уничтожил исторические бар, гостиницу, а также одну из городских заправок.
Население составляло 1 129 человек по переписи 2010 года. Пожар "Дикси" охватил территорию в более 112,5 тыс. гектаров.
Ранее сообщалось, что в Хорватии "зверствуют" масштабные лесные пожары. Также в Греции бушуют пожары.
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