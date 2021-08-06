Город Гринвилл в Калифорнии (США) практически полностью уничтожили лесные пожары, получившие название "Дикси". В штате эвакуировали 16 тысяч человек.

Об этом сообщает KXTV.

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Огонь добрался до деревянных строений города, которые составляли его историческую часть, ночью в четверг, 5 августа. Пожар уничтожил исторические бар, гостиницу, а также одну из городских заправок.

Население составляло 1 129 человек по переписи 2010 года. Пожар "Дикси" охватил территорию в более 112,5 тыс. гектаров.

Ранее сообщалось, что в Хорватии "зверствуют" масштабные лесные пожары. Также в Греции бушуют пожары.

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