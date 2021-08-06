Украинская группа Green Grey, которых исключили из концерта ко Дню независимости, за их русскоязычные песни снова попала в скандал.

Как сообщает"Світло концерт", концерт группы, который должен был пройти на крыше ЦУМа, также отменили.

Как объяснили организаторы концерта, их позиция состоит в том, чтобы не приглашать музыкантов с такими мыслями относительно государственного языка.

"Когда команда Svitlo Concert согласовывала с представителями группы это мероприятие, то, к сожалению, не обладала полной информацией о ситуации, сложившейся вокруг группы за последние несколько месяцев. Получив ваши комментарии и запросы, увидев видео с высказываниями солиста Мурика, мы приняли решение не проводить мероприятие на одной из локаций, которые мы арендуем. Мы обожаем Украину и этим все сказано", - сказано в сообщении организаторов концерта.

Солист группы резко отреагировал на такое решение и назвали это "возвращением в совок".

"Back in USSR!! Возвращение в "совок"!! Мы понимаем, что у власти мы как бельмо на глазу, что очень не вовремя этот, наш кипишь ... Но это уже нарушение наших гражданских прав!! Теперь мы не можем давать концерты для своих друзей, поклонников, которые заплатили деньги за наш концерт?!! Что за дичь???!

История уже знала подобные случаи, когда неугодным рок-группам запрещали проводить концерты. Но это было в 80-е годы прошлого века!!!", - написал солист Мурик в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал о программе празднования Дня Независимости. Также мы писали о том, кому следует избегать мероприятий.

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