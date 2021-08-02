День независимости: кому следует избегать мероприятий [ Редактировать ]
С 22 по 24 августа в Украине пройдет празднование Дня независимости. Министр здравоохранения Виктор Ляшко предоставил рекомендации по празднованию. Об этом он заявил на форуме "Украина 30".
Ляшко обратился к украинцам с рекомендациями, как лучше провести празднование:
- воздержаться от посещения любых массовых мероприятий, в случае появления симптомов ОРВИ (кашель, насморк, боль в горле, чихание, повышение температуры тела) или COVID-19,
- воздержаться от посещения мероприятий лицам, которые относятся к группе риска,
- воздержаться от посещения мест массового скопления людей, особенно в закрытом помещении,
- всегда соблюдать дистанцию, носить маску, мыть руки,
- не употреблять алкогольныt напитки во время проведения праздничных мероприятий.
Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский презентовал план празднования Дня независимости.
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