В Тернополе правоохранители задержали группу злоумышленников, которые занимались воровством денег граждан Украины при, якобы, трудоустройстве за границу. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно данным правоохранителей, всего были обмануты 192 украинца. Преступниками оказалась супружеская пара местных жителей, также в состав группировки входили еще несколько человек. В ходе проведения следственных действий было установлено, что для обмана граждан были созданы фиктивные юридические компании, занимающиеся трудоустройством за границей.

Мошенники обманули 192 гражданина, которые намеревались трудоустроиться за границей. Сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет 1,5 млн гривен.

Отмечается, что в результате обысков были изъяты вещественные доказательства. В настоящее время всем четырем фигурантам объявили о подозрении по статье 190 части 4. Злоумышленникам грозит тюремный срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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Кроме того, сотрудники полиции Киевской области задержали женщину, которая подозревается в мошенничестве. Следствие установило 20 разных эпизодов. Злоумышленница вводила в заблуждение продавцов аптек и магазинов, после чего присваивала их личные вещи.

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