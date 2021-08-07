НАБУ поставило крапку в розслідуванні справи скандального судді Чауса. Детективи оприлюднили відео_докази, як ТОЙ брав хабаря і обіцяв в обмін винести "правильне" рішення. І це, як стверджують у БЮРО, лише частина розсекречених матеріалів.

Напередодні адвокати одіозного судді отримали на ознайомлення матеріали кримінальної справи. Тож, незабаром обвинувальний акт буде у суді. І Микола Чаус на "старт процесу" чекає з дому. Йому одягли електронний браслет і до 18 серпня він перебуватиме під цілодобовим арештом.

Детективи НАБУ поставили крапку в розслідуванні справи скандального судді Чауса. Антикорупційне бюро оприлюднило відео з доказами, що Чаус таки брав хабаря. У 2016 році він отримав 150 тисяч доларів винагороди за "потрібне рішення" - пообіцяв не садити до в'язниці підозрювану в розповсюдженні наркотиків.

Переговори Чауса і жінки:

Допустим, что мы все можем, вынесем решение. Я вынесу. Что вы можете по тому, что мы говорили? - Ну, смотрите, то была сумма остаточная? - Что вы можете? - Это написать? - Да, коротко, без разговоров, и не надо чтобы я слышал.

Тоді Микола Чаус начебто вже підозрював, що за ним стежать агенти НАБУ. Тим не менш, через кілька місяців таки взяв гроші. Того ж дня слідчі викопали на його городі "консервацію із зеленими".

Пакет чорного кольору, більше нічого немає. В пакеті знаходиться банка. Вісімдесят тисяч доларів рівно (дістають гроші, рахують).

2017 року опального екссуддю вже брали під варту, але тоді він втік до Молдови. Просив у країни політичного притулку, та йому відмовили. А минулого тижня суддя в самому спідньому прийшов до сільради на Вінниччині і заявив, що його викрали невідомі й катували. Забрали його звідти працівники СБУ. Дорогою до Києва Чауса намагалися відбити детективи НАБУ, але безуспішно.

Днями в лікарні Феофанії Чаусу вручили клопотання і обрали запобіжний захід. Одягли електронний браслет і до 18 серпня залишили під цілодобовим домашнім арештом.