На передових позиціях Луганщини зафіксували ворожий безпілотник [ Редактировать ]
9 порушень режиму припинення вогню зафіксовано на фронті протягом минулої доби. Ворог обстріляв українські позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. На Луганщині армійці зафіксували ворожий безпілотник.
Бойових втрат серед наших захисників немає.
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