Apple iPhone будет сканировать личные фото: как защититься [ Редактировать ]
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Apple создала новую инициативу, призванную бороться с сексуальной эксплуатацией детей и жестокому обращению с ними. Эксперты по безопасности бьют тревогу, поскольку новая функция может подорвать нашу конфиденциальность и нарушает международное право на приватную жизнь.
На прошлой неделе Apple объявила, что внедрит на всех iPhone, Mac и MacBook инструменты для сканирования файлов, в том числе личных фотографий, и будет проверять их на наличие незаконных снимков с сексуальным насилием над детьми.
Apple успокаивает общественность, что эта функция "была разработана с учетом конфиденциальности", а сам анализ происходит на iPhone владельцев без участия серверов компании, сообщает CNET.
Таким образом, Apple сможет получить доступ к фотографиям только в том случае, если будет установлено, что они достаточно похожи на существующую базу данных изображений жестокого обращения с детьми.
Несмотря на эти заверения, новую функцию раскритиковали сторонники конфиденциальности и безопасности, которые утверждают, что благая инициатива на деле может ослабить фундаментальные средства защиты iPhone и использоваться для шантажа невиновных пользователей.
Автоматическая проверка фотографий, отсылаемых другим пользователям
Например, власти могли бы заставить Apple добавлять другие виды изображений в свою базу данных, чтобы деспотические и диктаторские режимы могли использовать этот инструмент для отслеживания диссидентов и расправы над ними.
Другие опасения допускают возможность того, что система может выйти из строя и пометит совершенно невинные изображения как потенциально опасные и покажет их Apple.
После шквала обвинений в нарушении приватности, Apple раскрыла детали работы системы специалистам по кибербезопасности, журналистам и пользователям. Уточняется, что проверка фотографий на предмет присутствия жестокого обращения с детьми будет работать исключительно для фотографий, которые будут выгружены в iCloud. Если пользователь отключил выгрузку – проверка работать не будет.
Также система будет работать только с базой данных изображений, которые предоставили правозащитные организации. То есть в базе будут находиться только известные властям снимки.
Кроме этого, система не предусматривает автоматической передачи данных властям. То есть, сначала Apple сама проверит результат проверки своей технологии.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Apple лишит iPhone знаменитой "челки". А на новых фото заметно, как iPhone 13 расстался с портом для зарядки.
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