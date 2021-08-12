В Киевской области подешевеют маршрутки: сколько будем платить [ Редактировать ]
Источник: Лига.net
В Киевской области перевозчики, резко поднявшие тарифы на проезд в пригородных маршрутках, договорились с властями о снижении платы за проезд. Об этом сообщает Киевская областная администрация.
Власти и перевозчики договорились о том, что в 2021 году увеличение стоимости проезда не может превышать 15-18%, заявил глава Киевской ОГА Василий Володин.
Это разумный компромисс, учитывающий экономические реалии, в которых работают перевозчики, и возможности населения оплачивать их услуг. Считаю, что остальные поставщиков услуги также должны с пониманием отнестись к платежеспособности людей и пересмотреть тарифы.
Уже снижены тарифы на 9 маршрутах:
- Вишневое - Киев;
- Боярка - Киев;
- Киев - Васильков;
- Кривое Озеро - Киев;
- Ирпень - Киев;
- Чабаны - Киев;
- Петровское - Киев;
- Крюковщина - Киев АС "Киев";
- Крюковщина — Киев АС "Южная".
Напомним, что 27 мая стоимость проезда в общественном транспорте Львова подорожала до 10 грн. С 26 июня до 10 грн подорожал проезд в общественном транспорте Днепра.
В столичном метрополитене и "Киевпастрансе" просят мэрию повысить тарифы на проезд в общественном транспорте Киева. Обоснованной ценой за поездку считают 21 грн. В настоящее время стоимость проезда в столичной подземке составляет 8 грн.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что себестоимость проезда в Киеве - 15 грн. Столичные власти признали, что в Киеве вскоре подорожает стоимость проезда, сейчас идет калькуляция нового тарифа.
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