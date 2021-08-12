В Киевской области перевозчики, резко поднявшие тарифы на проезд в пригородных маршрутках, договорились с властями о снижении платы за проезд. Об этом сообщает Киевская областная администрация.

Власти и перевозчики договорились о том, что в 2021 году увеличение стоимости проезда не может превышать 15-18%, заявил глава Киевской ОГА Василий Володин.

Это разумный компромисс, учитывающий экономические реалии, в которых работают перевозчики, и возможности населения оплачивать их услуг. Считаю, что остальные поставщиков услуги также должны с пониманием отнестись к платежеспособности людей и пересмотреть тарифы.

Уже снижены тарифы на 9 маршрутах:

Вишневое - Киев;

Боярка - Киев;

Киев - Васильков;

Кривое Озеро - Киев;

Ирпень - Киев;

Чабаны - Киев;

Петровское - Киев;

Крюковщина - Киев АС "Киев";

Крюковщина — Киев АС "Южная".

Напомним, что 27 мая стоимость проезда в общественном транспорте Львова подорожала до 10 грн. С 26 июня до 10 грн подорожал проезд в общественном транспорте Днепра.

В столичном метрополитене и "Киевпастрансе" просят мэрию повысить тарифы на проезд в общественном транспорте Киева. Обоснованной ценой за поездку считают 21 грн. В настоящее время стоимость проезда в столичной подземке составляет 8 грн.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что себестоимость проезда в Киеве - 15 грн. Столичные власти признали, что в Киеве вскоре подорожает стоимость проезда, сейчас идет калькуляция нового тарифа.