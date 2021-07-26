В Киевской области на пригородных маршрутах тарифы на проезд в маршрутках обещают поднять на 10-16%, сообщил глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко. Подорожание проезда коснется всей правобережной части Киевской области.

Павленко пояснил, что за время карантина перевозчики сильно пострадали из-за того, что работали в полсилы, а поддержи от государства не получили.

"Многие брали кредиты для покупки автобусов, и их надо отдавать. Но при этом перевозчиков штрафовали за отсутствие у пассажиров масок, за перевозку в салоне более 50% пассажиров и так далее. А потом еще и топливо повысилось в цене. Так что мы стали заложниками обстоятельств. В сентябре повышение будет от 10 до 16%, но на каждом маршруте индивидуально", - отметил он.

При этом глава Ассоциации перевозчиков утверждает, что многие водители попросту прикарманивают солидные суммы, однако перевозчики терпят сложившиеся обстоятельства, потому что водителей не хватает.

В свою очередь сами водители утверждают, что с повышением стоимости проезда перевозчикам "подняли планку" - план по перевозкам и сборам увеличили.

Ранее сообщалось, что в Киеве бумажные билеты в транспорте отменили.