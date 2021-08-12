В социальных сетях появилось видео, на котором заснята драка полицейских. Инцидент произошел в Белой Церкви, сообщают местные Telegram-каналы. Когда именно произошла потасовка, не уточняется.

Судя по кадрам, патрульные устроили рукопашный бой рядом со служебным автомобилем. В ход пошли как руки, так и ноги, при этом один из копов, вцепился в шею своего коллеги, едва не задушив. Полицейские так отчаянно дубасили друг друга, что разнять их смогли только четверо коллег.

Напомним, что полиция Киева получила нового начальника. Андрей Крищенко, возглавлявший столичную полицию последние пять лет, подал в отставку. Вместо него назначен Иван Выговский, до этого возглавшлявший полицию Полтавской области.