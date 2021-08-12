Штамм "Дельта" в Украине: растет число зараженных коронавирусом [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
За минувшие сутки, 11 августа, в Украине зафиксировали 1247 новых случаев коронавируса. В том числе заболели 77 детей и 41 медработник. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За минувшие сутки:
- госпитализированы - 588 человек;
- умерли - 24;
- выздоровели - 1039.
Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в:
- Киеве - 205;
- Харьковской - 93;
- Одесской - 77;
- Донецкой - 75;
- Львовской областях - 61.
Напомним, что в Минздраве рассказали о симптомах штамма "Дельта" и его последствиях.
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