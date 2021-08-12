С начала кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции на территории Украины сделали 7 008 448 прививок. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, от COVID-19 полностью иммунизировали двумя прививками 2 580 552 гражданина. При этом за минувшие сутки против инфекции вакцинировали 162 049 человек, из них одну дозу получили 103 345 украинцев, а полностью вакцинировали 58 704 человека.

Отмечается, что в течение 24 часов для иммунизации граждан функционировали 974 мобильные бригады, 2 812 пунктов вакцинации и 327 центров. Известно, что за весь период вакцинации прививки различными препаратами получили 4 427 898 людей.

Читайте также, Министерство здравоохранения Украины разрешило прививать от коронавируса родственников сотрудников во время вакцинации трудовых коллективов. За последние три месяца лишь 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусной болезни, были привиты двумя дозами антиковидной вакцины.

Кроме того, компания Moderna еще не подалась на регистрацию вакцины в Украине. Вакцину завезли в Украину как гуманитарную помощь от США по COVAX, по закону, средства, завезенные как гуманитарная помощь, можно и не регистрировать.