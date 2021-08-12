В северном черноморском регионе Турции случилось масштабное наводнение, в результате которого есть пострадавшие и погибшие. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Основным фактором возникновения стихийного бедствия в нескольких регионах страны (от Бартына до Синопа) стали сильные дожди, которые продолжались в течение длительного периода времени. В частности, в одном из городов спасатели провели эвакуацию жителей, однако непогода унесла жизни 5 человек.

Фото: АА

Отмечается, что в городе Бартын стихия обрушилась на жилые дома и автомобили, а часть построек были разрушены, в тот момент, когда спецтехника направлялась к месту бедствия через стихию. Известно, что в связи с обрушением моста, который соединял населенные пункты Бартын и Карабюк, травмы получили 13 человек. Также жители многих домохозяйств остались без света.

Читайте также, в западных регионах Германии из-за наводнений, произошедших в средине июля, около 30 тысяч граждан остаются без электричества и доступа к питьевой воде. Сотрудники спасательной службы занимаются проверкой домов на прочность, а также наличие в них питьевой воды, газа, канализации и электричества.

Кроме того, наводнение на юге Нидерландов прорвало дамбу, сотни людей эвакуированы. Ситуация ухудшается на фоне сильных дождей в Западной Европе. Службы экстренной помощи объявили, что паводковые воды вот-вот затопят окрестные поселки Бунде, Вулвамес, Броммелен и Геулле.

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