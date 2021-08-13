Взрыв автобуса в России: число пострадавших резко возросло [ Редактировать ]
Число пострадавших в результате взрыва автобуса в Воронеже (Россия) резко возросло. На сейчас известно о 19 пострадавших, сообщает ТАСС.
В автобусе провели проверку подвижного состава общественного транспорта, подозрительных предметов не обнаружено, сообщил мэр города. Следствие считает техническую версию основной для взрыва автобуса в Воронеже.
"В результате взрыва в пассажирском автобусе в Воронеже пострадали 19 человек, один человек погиб. Пострадавшие доставлены в больницу Воронежа с травмами различной степени тяжести: состояние троих оценивается врачами как тяжелое, восемь человек - в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении Минздрава.
Напомним, в четверг, 12 августа, вечером в Воронеже взорвался пассажирский автобус ПАЗ. Ранее сообщалось о более 10 пострадавших, одной из женщин врачи ампутировали ноги.
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