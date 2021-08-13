На греческом острове Эвбея вспыхнул новый пожар. Неделю назад этот остров пылал от огня, который сжег дома и леса.

Об этом сообщает АР.

Отмечается, что пожар начался к югу от района, который стал эпицентром бедствия. Огонь пытаются потушить четыре самолета и шесть вертолетов, а также 23 пожарных автомобилей.

Предыдущий пожар уничтожил большую часть севера острова и стал одним из крупнейших лесных пожаров в стране.

Ранее сообщалось, что лесные пожары в Турции взяли под контроль. В последующие дни в стране ожидаются сильные дожди.

Также мы писали о том, что в Алжире "зверствуют" смертоносные лесные пожары. Возгорания произошли в горных районах на расстоянии 100 километров от столицы страны.

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