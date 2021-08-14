Возле Офиса президента Украины на акцию протеста вышли представители организации "Национальный корпус". В свою очередь правоохранители взяли административное здание под усиленную охрану.

Активисты собирались на Майдане Независимости и двинулись к ОП. Согласно требованиям "Нацкорпуса", Украине необходимо не имплементировать формулу Штайнмаера в законодательство, а также не возобновлять подачу водоснабжения в Крым.

Повестка дня нового сезона начнется с вопроса Донбасса и Крыма: от Украины требуют имплементации формулы Штайнмайера и подачи воды в оккупированный Крым. Тем временем руководство государства готовит капитуляцию на фронте: военным запрещают отвечать на обстрелы врага, лишают премий и даже штрафуют за несоблюдение "режима тишины.

Отмечается, что согласно подсчетам представителей СМИ, на митинге в настоящее время присутствуют несколько сотен человек, однако организаторы заявляют о 2 тысячах участниках акции.

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Кроме того, под Офисом президента протестовали против закрытия школы для больных сколиозом детей. Чтобы привлечь внимание чиновников, участники акции разложили на асфальте корсеты Шено, в Рубежанской школе созданы все условия для эффективного обучения и лечения детей.

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