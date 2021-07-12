Захистити своє право на освіту. На Луганщині закрили єдиний спеціалізований навчальний заклад для дітей хворих на сколіоз. Обурені батьки і діти приїхали на акцію протесту до Офісу президента. Сподіваються, що їх таки почує влада. Олена Логінова розкаже більше.

"Захистимо наших дітей", "Ні закриттю школи". Із такими гаслами під стіни Офісу Президента приїхали батьки й учні Рубіжанської обласної санаторної школи. Там закрили єдиний на Луганщині навчальний заклад для дітей хворих на сколіоз.

Ганна Соколова, керівниця ініціативної групи батьків Рубіжанської обласної школи для хворих на сколіоз дітей:

На жаль ми вимушені звернутися вже до пана президента, адже нас впродовж року ніхто не чує. Ми боремося за права наших дітей, за збереження унікальної школи для всіх дітей Луганщини. Але 16 березня очільник Луганської області видав розпорядження щодо ліквідації нашої школи і в пояснювальній записці до цього розпорядження немає жодного пояснення чому це зроблено. Таким чином на сьогодні більше ста дітей викинуті просто на вулицю, дітей відраховано в нікуди, їм не запропоновано нічого.

Батьки у розпачі. Запевняють: у Рубіжанській школі створені всі умови для ефективного навчання та одночасно для лікування дітей, які мають різний ступінь сколіозу. Є басейн, передбачено все для спеціальних процедур, проводять лікувальну фізкультуру, масажі.

Сергій Полянський, батько учня 7-го класу школи:

Нас просто выкинули на улицу, поставив перед фактом - забирайте документы, если хотите издевательские предложения были такие. Если хотите, мы вам в обычном классе поставим кровать - дети занимаются лежа и там ваш сын будет заниматься как все -ну это же издевательсвто, потому что все понимают, что это будет булинг, что дети будут над ним издеваться, никто в классе не будет лежать.

Олена Лаптєва, мати учня 7-го класу школи:

Все это идет специально развал школы - ликвидация была назначена на первое июля. Сейчас ее перенесли на первое сентября, но уволены все учителя, все. То есть, даже если сейчас мы надеемся, что школа останется, то вернутся ли учителя? Естественно многие учителя остались без работы техперсонал тоже весь уволен, уволен медперсонал весь, не буду утверждать, но по слухам уже распродается кухня.

Щоб привернути увагу чиновників, учасники акції розклали на асфальті корсети Шено.

Вероніка Бабіна, закінчила 8-ий клас школи:

В этом корсете нужно находиться 23 часа в сутки снимать можно только чтоб сходить в душ и немножко отдохнуть. Когда ты находишься в корсете из спорта можно заниматься только плаванием никаким другим нельзя потому что идет нагрузка на спину.

Інна Манжула, випускниця школи:

Школу закрывать нельзя потому что если мы пойдем в общеобразовательную школу над детьми будут издеваться из-за корсетов, из-за сколиоза. Потому что за партой сидеть очень трудно, начинает болеть спина, а просто встать и размяться невозможно.

До протестувальників вийшли представники опозиції. Політики кажуть, такі школи можна було б трансформувати, наприклад, у ліцеї. Але місцева влада - вирішила їх закрити.

Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

На жаль виявлені численні порушення прав дитини в результаті реалізації реформ і децентралізації і деінституалізації. На жаль ми стикаємось в кожному регіоні коли посадові особи ігнорують права дітей. Не виключенням є Рубіжанська санаторна школа, яка була закрита, ліквідована одноосібним рішенням голови Луганської ВЦА паном Гайдаєм, не дивлячись на звернення тимчасово-слідчої комісії, не дивлячись навіть на те що Верховна Рада України внесла зміни до закону і відтермінувала ліквідацію як мінімум на рік з тим аби підготуватися, знайти інші варіанти.

У Луганській ОДА запевняють: діяли законно. Спеціальні комісії виявили нерентабельність школи. Про дітей та вчителів влада, кажуть, подбала.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної державної адміністрації:

Насправді ми проводили дуже багато комісій із цих сто двадцять з чимось учнів - тільки декілька дітей мають дійсно другу або третю ступінь сколіозу і вони потребують скоріш не специфічного навчання, а скоріш лікування. Ми говоримо про те що наше завдання дітей вилікувати. Решта дітей - це більше 90 % це просто, нажаль, зручно батькам було ходити в школу яка розташована біля їх будинків. Ми плануємо після реорганізації в цій лікарні відкрити наш обласний центр "Відродження", який саме фахово займатиметься реабілітацією дітей з певними проблемами. - Усім дітям - і здоровим, і тим декільком, яким потрібне спеціальне навчання, ми запропонували перейти або у звичайні школи, або у спеціальні заклади, які у нас в Луганській області є. Усім учителям теж запропонували місця роботи. У тому немає проблеми.

Але ні батьки, ні вчителі з цим не погоджуються. Кажуть, проблеми є. І сподіваються на допомогу президента у їх вирішенні.