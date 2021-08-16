Под Нью-Йорком произошла авария с участием туристического автобуса, который направлялся к Ниагарскому водопаду. На моментдорожно-транспортного происшествия (ДТП) в салоне находились 57 человек.

Автобус с туристами выехал из автомагистрали штата Нью-Йорк и перевернулся на бок. Авария произошла в районе западного направления шоссе возле Уидспорта, сообщает Associated Press.

По данным полиции штата, в салоне автобуса находились около 57 человек, все они были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. При этом отмечается, что в салоне также были маленькие дети. По словам свидетеля происшествия, одному ребенку было около месяца.

В полиции не понимают, почему автобус свернул с дороги. На фото полицейских запечатлены бумаги и другие предметы, разбросанные вокруг белого автобуса, лежащего на обочине дороги.

Власти заявили, что водитель автобуса - 66-летний Фермин Васкес из Уингдейла, штат Нью-Йорк. Он также был доставлен в больницу с травмами.

Больница Оберна сообщила, что приняла около 27 пациентов, в том числе - водителя автобуса. Трое пациентов были переведены в больницу при университете штата Сиракузы. На севере штата расположен центр травматологии высшего уровня, больница, специально оснащенная для оказания помощи при серьезных травмах.

Ранее сообщалось, что в Турции автобус с пассажирами попал в страшное ДТП.

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